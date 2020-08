Pallotta al rialzo. Il titolo in Borsa vola, Friedkin resta avanti

Corriere dello Sport (R. Maida) – La Roma fibrilla: il titolo in Borsa ha chiuso la giornata a +8,65%, a testimonianza di una certa attenzione del mercato azionario all’evoluzione della vicenda societaria. Al momento la situazione è questa: James Pallotta ha ricevuto un’offerta vincolante da Dan Friedkin e un’altra informale dal nuovo soggetto comparso sulla scena, il kuwaitiano Fahad Al-Baker. Fonti bancarie danno ancora avanti Friedkin, se non altro per il vantaggio cronologico: ha già effettuato la due diligence. Al-Baker però è ancora convinto di poter vincere lo sprint per la Roma.