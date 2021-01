Pallotta a De Sanctis: “Ti auguro una piena e pronta guarigione Morgan”

La notizia dell’incidente di Morgan De Sanctis ha raggiunto perfino l’America e James Pallotta, ex presidente della Roma, non ha tardato a mandare un messaggio di supporto al proprio ex portiere e dirigente. Queste le parole dell’americano pubblicate in un tweet:

“Invio affetto e preghiere a Morgan De Sanctis dopo il grave incidente stradale di ieri sera. Ti auguro una piena e pronta guarigione Morgan”.