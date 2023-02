Pagano segna e salva la Primavera

Corriere dello Sport (L. Scalia) – Cherubini inventa e Pagano segna con un colpo da biliardo. La baby Roma evita così la sconfitta interna contro l’Atalanta aggrappandosi al talento dei due ragazzi che si conoscono da quando sono bambini. Alla fine va in archivio un 1-1 e il bicchiere resta mezzo pieno per come si era messa la partita, con il vantaggio di Vorlicky a metà primo tempo ma anche ripensando al miracolo di Boer sui titoli di cosa. Il terzo portiere è sceso in Primavera per mettere da parte minuti togliendo il posto a Baldi, di solito titolare.

La Roma era rimaneggiata tra infortuni e squalifiche (leggi Faticanti, Oliveras e Chesti), ma almeno ha ritrovato Missori in versione part-tme. In generale non è più la stessa squadra della prima parte di stagione, quando era bella e impossibile da fermare. La reazione contro l’Atalanta però si è vista.