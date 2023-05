Corriere dello Sport (L. Scalia) – Incrocia i viola dell’ex Aquilani e vince. Dopo il successo nella finale di Coppa Italia, la Roma Primavera mette sotto la Fiorentina anche in campionato. Per di più in rimonta. Distefano apre le marcatura a freddo al Tre Fontane, poi nella ripresa Pagano (fucilata da fuori area) e Padula ribaltano il punteggio. Per l’attaccante si tratta del primo gol stagionale. Il successo vale il terzo posto per la banda di Guidi, ora involata verso le finali scudetto.