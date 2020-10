Over 30 d’oro. Dzeko e Mirante: cinquina col brivido

La Repubblica (F.Ferrazza) – I tifosi presenti sono mille, ma si fanno sentire quando i Friedkin raggiungono i loro posti in tribuna. Il presidente, sorridente sotto la mascherina, si gira e saluta. I nuovi proprietari della Roma si godono la prima dilagante vittoria casalinga dopo il pareggio con la Juventus. Il Benevento ha dato filo da torcere, ma poi soccombe alla maggior qualità dei giallorossi. Torna decisivo Dzeko che timbra i gol numero 107 e 108 con la maglia della Roma. Queste reti si trasformano in ossigeno per lui e per la Roma. Dopo aver superato Volk nel mirino del bosniaco è entrato Amadei a quota 111. Ora la Roma volerà in Svizzera mercoledì per sfidare lo Young Boys con la squadra che resterà in isolamento fiduciario, vista la positività di Calafiori. Giocando ogni 3-4 giorni Fonseca dovrà gestire le rotazioni, ma sarà difficile non confermare Mirante che è stato determinante anche ieri sera.