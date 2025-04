Il Messaggero (D. Aloisi) – Adesso viene il bello. Si fa per dire perché nelle prossime partite della Roma di bello c’è veramente poco. Otto partite per cercare di ottenere un posto in Champions League. Sei di queste contro Juventus, Lazio, Inter, Fiorentina, Atalanta e Milan. In rigoroso ordine cronologico. In mezzo la sfida col Verona dopo il derby e la trasferta di Torino all’ultima giornata. Di positivo c’è sicuramente il fattore Olimpico. Saranno cinque le gare in casa (considerando anche il derby).

Ma i numeri negli scontri diretti delle ultime due stagioni e mezzo sono da brividi. Quest’anno è arrivata una sola vittoria: il 2-0 contro la Lazio firmato da Pellegrini e Saelemaekers. Per il resto 5 sconfitte e 4 pareggi con le più forti del campionato. L’anno scorso i giallorossi hanno raccolto solamente 12 punti contro le prime 9 in classifica. Un bottino misero che ha compromesso la rincorsa al quinto posto che consentiva l’accesso in Champions.

Dopo la sconfitta di Napoli – la prima di Claudio – la Roma ha piano piano cominciato a recuperare punti a tutte le big. È rimasta invariata solamente la distanza con l’Inter (15). Si è messa alle spalle il Milan che ora è a -5, mentre a fine novembre si trovava a +6. Sono 16 quelli ripresi alla Fiorentina, 15 alla Lazio. Quattro invece a Napoli e Bologna. E domenica c’è la sfida con la Juventus. I bianconeri sono passati da -12 a -3 e Dovbyk e compagni hanno l’occasione di agganciarli in classifica e mettere il muso davanti grazie agli scontri diretti a favore.