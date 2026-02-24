CORRIERE DELLO SPORT (Lorenzo Scalia) – L’Olimpico si prepara a spingere la Roma nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, in agenda il 19 marzo (orario da definire). Dalle ore 12 di oggi fino alla stesso orario di venerdì scatta la prima fase di vendita riservata agli abbonati Serie A, che potranno esercitare il diritto di prelazione a un prezzo dedicato, sul proprio posto o anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento. Ogni persona potrà acquistare un solo biglietto per singola transazione. Dalle ore 13 di venerdì via invece alla seconda fase, riservata solo agli abbonati Coppe che non hanno la tessera per il campionato. La vendita libera, cioè la terza e ultima fase, avrà inizio alle ore 16 di lunedì 2 marzo.