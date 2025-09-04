John O’Shea, vice allenatore della nazionale irlandese, ha parlato del giovane attaccante Evan Ferguson e del suo inizio di esperienza alla Roma sotto la guida di Gian Piero Gasperini. L’ex difensore del Manchester United ha sottolineato l’impatto positivo del ragazzo con l’ambiente giallorosso e il suo entusiasmo nel misurarsi con la Serie A, evidenziando la maturità mostrata nonostante la giovane età.

O’Shea ha spiegato in conferenza stampa che tra Ferguson, Gasperini e la Roma sembra esserci “una scintilla immediata” e che il giovane attaccante ha affrontato la preparazione pre-campionato in ottima forma. “Evan voleva andare in Italia per affrontare quella sfida e per giocare in Serie A – ha detto – e la Roma è una grande squadra europea. Non sorprende che abbia dimostrato la maturità necessaria per entrare in squadra e giocare a quel livello. Speriamo solo che mantenga questa costanza, perché ne trarrà vantaggio anche la nazionale irlandese”.