Nel mercato estivo spesso non bastano le offerte economiche per chiudere una trattativa. È il caso di Oscar Gloukh, talentuoso centrocampista classe 2004, che ha scelto l’Ajax nonostante proposte ben più ricche arrivate da altri club, tra cui anche la Roma. Il calciatore israeliano, ha deciso di proseguire la sua crescita in Olanda, in un ambiente da sempre attento allo sviluppo dei giovani.

A confermarlo è stato il padre, Maxim Gloukh, intervenuto nel programma israeliano 5 on Air e riportato da Footballtransfer.com. “L’Ajax ha offerto molto meno soldi rispetto ad altri club. Anche la Roma ha offerto 2,5 volte tanto”, ha spiegato. “Ma Oscar ha solo 21 anni e può restare in questo campionato ancora due o tre anni prima del grande salto. L’Ajax era in contatto con noi già dai tempi del Maccabi e hanno parlato con noi per un anno. Era il suo sogno e ora si è avverato”.

Parole che lasciano intuire come, nel percorso di crescita di un giovane talento, la visione a lungo termine e la fiducia di un club possano contare più del solo denaro.