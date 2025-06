La Gazzetta dello Sport (F. Balzani) – Dopo Le Fée, Zalewski e Dahl, la Roma si prepara a salutare Paredes, sempre più vicino al Boca. Ora, con questo tesoretto, i primi rinforzi per Gasperini. A centrocampo la Roma vuole Matt O’Riley, in uscita dal Brighton.

In salita la trattativa per Rios, che piace anche a Manchester United e PSG. Sulle due fasce in pole ci sono Ratiu del Rayo Vallecano e De Cuyper del Club Bruges. Sempre in Belgio si segue Ordonez per rinforzare il reparto difensivo.