Oriana Sabatini: “Sono già stata incinta, io e Paulo abbiamo perso un bambino”

Con la sua consueta sincerità, Oriana Sabatini si è aperta come mai prima d’ora. In una lunga intervista rilasciata al programma argentino OLGA, la cantante e moglie di Paulo Dybala ha raccontato uno dei momenti più delicati della sua vita: la perdita di un figlio.

Oriana ha rivelato che la gravidanza interrotta risale a gennaio 2025, quando lei e Paulo stavano aspettando il loro primo bambino. Oggi, però, la coppia guarda avanti: la loro prima figlia nascerà a marzo 2026. L’artista ha parlato con emozione delle difficoltà fisiche e soprattutto emotive affrontate in questi mesi, ammettendo quanto il dolore passato abbia reso ancora più prezioso il nuovo capitolo che li attende.

Nel corso della stessa intervista, Oriana non ha evitato di affrontare anche un tema spesso al centro del gossip: le presunte infedeltà di Dybala. Con tono deciso, ha messo a tacere ogni insinuazione:

“Leggo tutto ma mi dà fastidio perché dicono cose senza uno straccio di prova. Se è vero perché non lo mostrano? Le voci non influiscono in alcun modo sulla coppia perché so che, se dovesse succedere, lo scoprirei. Le celebrity sanno molto più di quanto la gente pensi e noi scopriamo molte cose. Sarebbe fantastico se non dicessero niente di nessuno e non si mettessero nei guai con chi non conoscono e di cui non possono provare o dimostrare nulla. Odio davvero le persone cattive, e se proprio devi essere cattivo, fallo con gusto. E se hai qualcosa di vero, mostralo“.

Successivamente ha rivelato per la prima volta di aver vissuto un aborto spontaneo all’inizio del 2025:

“Sono stata incinta due volte qui a OLGA. La prima, come ho raccontato a Nati, non è arrivata a termine. Olga mi mette incinta, mi rende fertile”.

Poi, Oriana è tornata a parlare della gravidanza attuale, tra emozioni, paure e verità quotidiane:

“Ci sono giorni in cui sto davvero male e tutti ti dicono: ‘Come puoi stare male, stai aspettando un bambino’. Gli altri mi dicono che i bimbi ascoltano e sentono tutto, quindi mi fa stare male pensare a come mi sento. Ma allo stesso tempo mi contraddico e mi chiedo se voglio mentire a mia figlia o essere totalmente sincera con lei.”

Sul suo aspetto impeccabile, nonostante la dolce attesa, l’artista ha voluto smascherare le apparenze dei social:

“È tutta una bugia. È successo grazie a due ore di trucco e capelli, extension, ciglia finte, fondotinta… Non ho quell’aspetto, non è reale. Mi sento malissimo il 90% delle volte.”

Infine, un dolce indizio sul nome della futura figlia, che resta ancora segreto ma con un significato speciale:

“È tratto da un film che ho visto quando avevo 15 anni e ho pensato: ‘Se avrò una figlia, la chiamerò così’. Poi ho fatto una lista con mille nomi e quando mi hanno chiamato per dirmi che era una femmina ho pensato: ‘Deve chiamarsi così!’”.