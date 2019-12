Ore decisive per la vendita a Friedkin

Nonostante siano giorni di festa, proseguono spedite le trattative sull’asse Houston-Boston per il passaggio della maggioranza delle azioni della Roma. In questo momento però da tutte le parti le bocche sono cucite. La situazione sa tanto di calma prima della tempesta, che potrebbe scatenarsi a partire da domani. Possibile che già prima di Capodanno arrivi la svolta decisiva. Ovviamente prima del 2020 non si arriverà ad alcuna firma sui contratti ma è possibile che Friedkin presenti alla controparte un’offerta vincolante. Lo riporta Il Tempo.