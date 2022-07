Ora l’assalto a Wijnaldum. Per la difesa spunta Natan

Il Tempo (E. Zotti) – Il mercato delle missioni (apparentemente) impossibili. Perché la Roma sembra averci preso gusto e adesso l’intenzione della società è quella di provare a regalare a Mourinho un altro rinforzo che fino a pochi giorni fa sembrava inavvicinabile. Georgino Wjinaldum è realmente un obiettivo dei giallorossi: il centrocampista è stato proposto a Trigoria ed ha suscitato subito il gradimento dello Special One.

L’ostacolo più grande è rappresentato dallo stipendio da oltre 9 milioni percepito dal giocatore. La chiave della trattativa però è rappresentata dalla volontà del Paris Saint-Germain di alleggerire il monte ingaggi: pur di lasciar partire l’olandese infatti i parigini sembrano disposti a contribuire al pagamento di parte dello stipendio.

Per la difesa piace Natan, centrale brasiliano del Red Bull Bragantino: per il classe 2002 – valutato 12 milioni – è stato fatto un sondaggio. Nel frattempo Pinto – rimarrà in Portogallo fino all’ultimo giorno di ritiro – continua a lavorare sul fronte cessioni. Su Carles Perez è piombato il Celta Vigo: gli spagnoli spingono per un prestocondiritto di riscatto, mentre la Roma vorrebbe far scattare l’obbligo al verificarsi di determinate condizioni.