Corriere dello Sport (L. Scalia) – Dopo i test in famiglia contro Trastevere (14-0) e UniPomezia (9-0), la Roma di Gasperini affronta oggi alle 18 il primo vero impegno della stagione contro il Kaiserslautern, in Germania. La gara, trasmessa in diretta su Dazn, segna anche il debutto televisivo dei giallorossi. A differenza delle amichevoli a porte chiuse, si giocherà in uno stadio vero, con il pubblico presente e clima più fresco rispetto a Trigoria.

Gasperini valuterà i progressi del gruppo dopo i primi giorni di ritiro: attesa per il possibile debutto dal 1’ di El Aynaoui, tra i più brillanti nel test contro l’UniPomezia. Da verificare stamattina la presenza di Dybala. In dubbio anche chi porterà la fascia da capitano: dopo Cristante e El Shaarawy, oggi potrebbe toccare a Mancini.