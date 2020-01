Ora la fascia va al bosniaco Dzeko

La fascia da capitano della Roma passerà ufficialmente nelle mani di un giocatore non romano e romanista 7763 giorni dopo l’era di Totti, De Rossi e Florenzi. Con il trasferimento del laterale difensivo al Valencia sarà Edin Dzeko a guidare la squadra giallorossa, diventando il 29° capitano designato della storia del club capitolino. Dzeko è passato da un addio quasi certo in estate la trattativa è saltata perché l’Inter non ha soddisfatto le richieste di Petrachi – al ruolo di stella assoluta dentro la società di Trigoria. L’obiettivo del numero 9 è quello di riuscire a conquistare il primo trofeo nella sua avventura italiana e di portare la Roma tra le qualificate alla prossima Champions. Lo riporta Il Tempo.