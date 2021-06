Ora il futuro di Kluivert è legato alla scintilla con lo Special One

Corriere dello Sport (G. Marota) – Mourinho ha sempre dato un peso alle proprie parole. Le ha usate per cementare i gruppi, per indebolire i suoi nemici, per aggirare le critiche. A Kluivert anni fa al termine di un incontro disse: “Te. Io voglio te. Tu sei uno speciale. Un’altra stagione e vieni a Manchester, tu sei il mio attaccante: facciamo la storia insieme”. I due si ritroveranno adesso a Roma e lo Special One ha già fatto capire che prima di mettere alla porta il figlio d’arte lo vuole provare. E non è una questione di mancanza di interesse: l’olandese ha mercato. Non esiste soltanto l’ipotesi Lipsia: c’è, per esempio, anche il Marsiglia. Solo il tempo ci deluciderà.