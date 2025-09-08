La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Dopo la rete contro l’Ungheria, Evan Ferguson sogna di sbloccarsi presto anche con la Roma, magari già domenica contro il Torino. L’irlandese vive un momento positivo: decisivo con l’assist a Soulé a Pisa e in gol sabato con l’Irlanda contro l’Ungheria. Ora punta a ripetersi domani in Armenia, prima di rientrare a Trigoria mercoledì e preparare la sfida con i granata, che lo vedrà ancora davanti a Dovbyk nel ballottaggio.

Il digiuno in campionato dura però da 317 giorni: l’ultima rete di club risale al 26 ottobre 2024 con il Brighton. Diverso il discorso in nazionale, dove ha segnato anche a Finlandia e Bulgaria. In patria sono convinti: con Gasperini potrà crescere e tornare decisivo. Il tecnico lo preferisce a Dovbyk perché più tecnico, funzionale e con grande personalità. Ora manca solo il gol, atteso da tutti.