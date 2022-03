Ora El Shaarawy punta il derby

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Due giorni per preparare il derby. Uno svantaggio rispetto alla Lazio, che da martedì, dopo il posticipo con il Venezia, ha cominciato a preparare la stracittadina. Oggi a Trigoria è prevista una seduta di scarico dopo la partita con il Vitesse, l’unico allenamento vero sarà quello di domani.

Almeno sette undicesimi dei titolari che ieri hanno giocato in Conference League saranno confermati domenica. Non ci sono squalificati, Mourinho ha la possibilità di scegliere. Tornano a disposizione anche Mancini e Sergio Oliveira, che ieri erano fermi per squalifica. Ieri Mourinho ha cambiato gli esterni, preferendo Maitland-Niles e Viña. Ma nel derby tornerà di sicuro Karsdorp e a sinistra potrebbe essere preferito El Shaarawy.

In ogni caso, con la perdurante assenza di Spinazzola, questo è il ruolo che continua a preoccupare di più Mourinho. Lo Special One ci tiene al derby. Ci tiene per il rapporto che ha instaurato con la città, con i tifosi. E dopo aver perso il primo, quello di andata, vorrebbe regalare una gioia al suo pubblico, costantemente dalla sua parte, nonostante i risultati non siano esaltanti.