Ora è ufficiale: Zalewski firma fino al 2024

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – La notizia era nell’aria e ieri è diventata ufficiale: Nicola Zalewski ha rinnovato il suo contratto con la Roma fino al 2024. Il ragazzo era finito nel mirino di diverse big italiane ed estere, anche per questo la società ha deciso di anticipare i tempi e rendere ufficiale la firma. Il giocatore guadagnerà 100mila euro a stagione più bonus. Zalewski ha lasciato anche un messaggio sui social: “In un momento così delicato sono orgoglioso di comunicarvi che sarò legato a questi colori fino al 2024. Non vedo l’ora di tornare in campo e ripagare la fiducia della società“. Da tempo è stato aggregato alla prima squadra anche se non ha ancora esordito. E’ stato trascinatore assoluto della Primavera con 6 gol nelle prime 7 partite di campionato.