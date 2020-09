Ora De Sanctis diventa anche allenatore Uefa

Corriere dello Sport (R. Maida) – Nello stesso giorno di Andrea Pirlo, anche Morgan De Sanctis ha superato l’esame per diventare allenatore UEFA Pro. Ieri sono stati pubblicati i dati a Coverciano. Teoricamente potrebbe allenare qualsiasi squadra del mondo, nazionali comprese. Ora ha tante qualifiche e potrà in futuro decidere la strada da seguire: quella da direttore sportivo, quella da allenatore e anche da responsabile dei giovani (dopo un corso frequentato lo scorso anno insieme a Bruno Conti). De Sanctis al momento sta aiutando la Roma specialmente sul fronte esuberi ma è pronto a valutare un posto che gli consenta piena autonomia, come quello di direttore generale all’Ascoli.