OPA: obiettivo a un passo, ultimi giorni per aderire

A due giorni dalla scadenza (venerdì 15 luglio), l’obiettivo prefissato è più vicino che mai. Al traguardo del 95% manca circa l’1.2% del capitale. “L’adesione all’offerta oggi – si legge sul sito ufficiale del club -, è un’occasione unica e irripetibile per il nostro Club. Si ricorda che qualora l’offerta non andasse a buon fine, l’Offerente valuterà di realizzare ragionevolmente entro la fine del 2022, anche tramite NEEP Roma Holding S.p.A. e/o società facenti capo all’Offerente medesimo, operazioni straordinarie che possano comportare il Delisting della AS Roma senza che residuino azionisti di minoranza, come già comunicato alla CONSOB e al mercato.

Tuttavia, è importante altresì sottolineare che se l’OPA non andrà in porto, gli azionisti (inclusi coloro che hanno finora aderito all’OPA) oltre a non ricevere un corrispettivo superiore a quello dell’OPA, non potranno più beneficiare del programma fedeltà dell’Assist Club (né di alcuno dei relativi vantaggi e/o opportunità). Aderire oggi all’OPA significa entrare a far parte dell’Assist Club, un programma senza precedenti, ricco di vantaggi e premi esclusivi. Migliorare l’operatività del Club, che diventerebbe più libero di concentrarsi sul proprio core business: l’attività sportiva Vendere all’Offerente, di cui Dan Friedkin – che ha alle spalle il The Friedkin Group, un gruppo solido con un progetto internazionale – possiede indirettamente il 100% del capitale sociale. Una nuova fase per il Club giallorosso è alle porte, ci sono ancora due giorni per farne parte dando forza al progetto”.