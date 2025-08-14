Marash Kumbulla ha preso la sua decisione: vuole vestire la maglia del Maiorca.

Nonostante le diverse proposte ricevute sia dalla Spagna che dall’Italia, come riportato da Fabrizio Romano, il difensore albanese ha individuato nel club maiorchino la sua destinazione preferita per proseguire la carriera. I prossimi passi riguarderanno la trattativa tra le parti per definire modalità e tempistiche del trasferimento.