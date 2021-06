La Gazzetta dello Sport – Mourinho pare che per la sua porta voglia il connazionale Rui Patricio. Ma forse ce l’ha già in casa. Basta guardare, invece del Portogallo, la Svezia. Sarebbe un nome che non ti aspetti. Robin Olsen si è preso pochi giorni fa la scena a Siviglia e ha respinto tutti gli assalti della Spagna di Luis Enrique. Forse merita un’altra chance.