Oliver Arthur (ag. Felix): “Blitz Roma per averlo. Battuti la Dea e il Sassuolo”

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – Oliver Arthur – scopritore e manager di Felix – ha parlato dell’attaccante della Roma ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole.

Felix quale giocatore le ricorda?

Come caratteristiche mi ricorda Eto’o. Per questo in Ghana c’è grandissimo entusiasmo. Nelle radio, in tv e sui social non si parla di altro.

Quali sono stati i club che si sono interessati all’attaccante prima che la Roma li battesse in volata?

Lo volevano anche Atalanta e Sassuolo, ma Morgan De Sanctis (d.s. giallorosso) è stato più veloce. A Trigoria si trova benissimo ed è per questo che ha rinunciato alla convocazione con la nazionale per restare ad allenarsi nel club.

Ora il ragazzo guadagna quarantamila euro: andrete presto a chiedere un aumento?

Non ci interessa parlare di soldi. Per ora Felix deve pensare solo a crescere.