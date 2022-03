Olimpico esaurito: controlli su ultrà stranieri

La Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) – Cinquantaduemila spettatori, quindicimila della Lazio e il resto della Roma. Duemila agenti di polizia, 800 steward, cancelli aperti dalle 15:30. Dopo due anni la capitale si prepara ad accogliere il derby vecchia maniera.

In positivo, con lo stadio pieno al 75%, cori, sfottò, in negativo per l‘allerta sicurezza molto alta. L’intelligence che si è occupata dell’ordine pubblico si è concentrata sulla presenza di infiltrazioni di tifosi stranieri. Si teme l’arrivo di tifosi dell’Est Europa e della Gran Bretagna nella tifoseria laziale.

Le tifoserie saranno divise come sempre: il prefiltraggio di piazza Dodi sarà completamente riservato alla tifoseria biancoceleste, da quelli di viale delle Olimpiadi e di largo De Bosis entreranno i romanisti. L’ultimo derby con oltre 50 mila spettatori era stato quello del 26 gennaio 2020, un mese prima che il mondo cambiasse per sempre.