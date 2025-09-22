Corriere della Sera (R. Frignani) – Tensione nel post-derby sul lungotevere Salvo d’Acquisto, dove una cinquantina di ultrà laziali ha aggredito tifosi romanisti in moto e scooter diretti verso ponte Milvio, lanciando anche sassi. Un giovane con la maglia di Dybala è stato fatto cadere e picchiato, salvato dall’intervento di altri laziali che hanno fermato i violenti.

Scene simili per ragazzini e famiglie in scooter insultati e minacciati, con momenti di scontro persino tra tifosi biancocelesti. Polizia e carabinieri sono intervenuti più volte, mentre nei giorni precedenti erano stati sequestrati spranghe e mazze ferrate nella zona di piazza Mancini. Nessun ferito grave, ma non si escludono indagini per identificare i responsabili e una revisione della viabilità in vista del derby di ritorno.