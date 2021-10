Italia-Svizzera, gara che si disputerà il 12 novembre e decisiva per la qualificazione al Mondiale in Qatar 2022, è a forte rischio e potrebbe non giocarsi all’Olimpico, come riporta una nota Ansa. C’è allarme in Figc per le condizioni del terreno di gioco. Domani è in programma un incontro tra la Figc e Sport e Salute.