Olanda, Wijnaldum torna in nazionale: il centrocampista convocato per le sfide contro Francia e Gibilterra

Il ct dell’Olanda Ronald Koeman ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni con la nazionale. Gli oranje saranno impegnati nelle sfide contro Francia e Gibilterra, valide per le qualificazioni ai prossimi Euro 2024. Si giocherà venerdì 24 contro i francesi i lunedì 27 contro Gibilterra. Tra i convocati torna finalmente in Nazionale il centrocampista giallorosso Gini Wijnaldum.