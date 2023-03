Olanda, Wijnaldum nei preconvocati per le sfide contro Francia e Gibilterra – FOTO

Gini Wijnaldum torna ad assoporare la Nazionale. Il centrocampista giallorosso è tornato nell’ultimo mese e nell’ultima sfortunata gara è stato schierato da titolare da Mourinho. Ronald Koeman ha diramato la lista dei 37 preconvocati per le sfide di qualificazione dei prossimi Europei contro Francia e Gibilterra: tra i centrocampisti figura proprio l’ex Liverpool.

𝐏𝐑𝐎𝐕𝐈𝐒𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 🦁

Ronald Koeman included ❸❼ players in his provisional squad for #FRANED & #NEDGIB! 📋#NothingLikeOranje pic.twitter.com/ekjW0TmGMW

— OnsOranje (@OnsOranje) March 3, 2023