Debutto solo sfiorato per Jan Ziolkowski con la nazionale maggiore polacca. Il giovane difensore della Roma, convocato per la prima volta dal ct Jan Urban, è rimasto in panchina nella sfida di Rotterdam contro l’Olanda.

In campo, invece, è stata partita vera: Dumfries ha portato avanti gli Oranje, ma la Polonia ha risposto con Cash, fissando il punteggio sull’1-1. Un pari che mantiene equilibrio nel girone G, con Olanda, Polonia e Finlandia tutte appaiate a 7 punti.

Per Ziolkowski l’esordio è rinviato, ma la chiamata resta un segnale importante della fiducia che lo staff tecnico ripone in lui.