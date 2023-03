Olanda, Koeman: “Wijnaldum è una certezza da quando è tornato a giocare per 90 minuti”

Gini Wijnaldum ha fatto ritorno in Nazionale. Il Ct dell’Olanda Koeman lo ha convocato per le amichevoli in programma contro Francia e Gibilterra. Il tecnico ha poi rilasciato alcune dichiarazioni sul centrocampista giallorosso a Voetbal International. Queste le sue dichiarazioni:

“È diventato una certezza, perché ha cominciato a giocare partite intere. Ci siamo sentiti al telefono e gli ho detto che avesse ripreso a giocare con continuità sarebbe tornato tra i convocati. È in forma ed è importante per il gruppo, sono felice che sia tornato. Se lui e Depay saranno la forza trainante di questa Olanda? Dipende dalle loro condizioni. Entrambi sono giocatori ancora preziosi per noi”