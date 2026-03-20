Olanda, Koeman convoca Malen per le amichevoli: fuori Rensch – FOTO

In vista degli impegni internazionali di fine marzo, arrivano indicazioni chiare anche dal fronte olandese.
Secondo quanto comunicato dalla federazione, il commissario tecnico Ronald Koeman ha diramato la lista dei 26 convocati dei Paesi Bassi per il prossimo raduno. Tra questi figura anche l’attaccante della Roma Donyell Malen, mentre resta fuori l’altro giallorosso Devyne Rensch.
Gli Oranje saranno impegnati in due amichevoli di preparazione al Mondiale: la prima il 27 marzo contro la Norvegia, la seconda il 31 marzo contro l’Ecuador. Un doppio test utile per affinare la condizione e valutare le scelte in vista della competizione.
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