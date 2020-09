Brutte notizie per la Roma. Al minuto 41 dell’incontro tra Olanda e Italia – gara valida per la seconda giornata del gruppo 1 della Nations League – il talento romanista Nicolò Zaniolo è stato costretto ad abbandonare il campo per infortunio, dopo uno scontro di gioco con un avversario. Il classe ’99 è sembrato dolorante al ginocchio sinistro, anche se è riuscito ad uscire camminando. Al suo posto, è entrato Moise Kean.