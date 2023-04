Okaka: “Non dimenticherò mai il 7-1 contro il Manchester. Non ho mai visto niente del genere in 20 anni di carriera”

Okaka ex attaccante giallorosso ha raccontato a Cronache di Spogliatoio, qualche retroscena del match tra Roma e Manchester. Il 10 aprile del 2007 si scriveva una delle pagine più tristi della storia dei giallorossi. Queste le sue parole:

“Non dimenticherò mai il 7-1 contro lo United. Non ho mai visto niente del genere in 20 anni di carriera. Anche Totti e De Rossi erano scioccati. Prima della partita quelli dello United erano molto tranquilli. Pronti, via. Dopo 20 minuti perdevamo 3-0. Loro avevano la moto, Rooney era imbarazzante, sembrava un centometrista. Cristiano Ronaldo era un bello spettacolo per tutti, ma un bruttissimo spettacolo per noi. Sul 7-1 Spalletti mi ha dato la soddisfazione di giocare un quarto di finale di Champions, per di più all’Old Trafford e contro fenomeni di quel calibro. Quando sono entrato mancava un minuto alla fine, ho pensato: ‘vabbè mi prendo quest’esperienza e finisce quà’. A fine partita eravamo tutti scioccati”

In seguito, l’attaccante dell’İstanbul Basaksehir ha raccontato alcuni retroscena del suo passato con la maglia giallorossa: “A 18 anni giocavo con Totti, Mexes e Menez, mi sentivo uno di loro. Avevano belle macchine, cos’ dissi: ‘Perché non posso averla anche io?’. Andai a comprarne una potente, il giorno dopo mi recai a Trigoria tutto tranquillo. Il parcheggio, però, era tutto pieno, c’era solo un posto: quello davanti all’ufficio del mister. Spalletti si affaccia e dice: ‘Ma di chi è questa qui?’. Gli dico che è mia, appena entro nello spogliatoio mi fa: ‘Se domani ti presenti con quella macchina è meglio che non vieni proprio’. Il giorno dopo mi sono presentato in Smart”