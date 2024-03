Ok Dybala. A Brighton sarà disponibile

Il Tempo (M. Cirulli) – Dopo il pareggio all’ultimo secondo con la Fiorentina la Roma è tornata subito ad allenarsi a Trigoria in vista della gara di ritorno di Europa League in programma giovedì a Brighton. Per preparare la sfida con gli inglesi De Rossi ha infatti deciso di non concedere nessun giorno di riposo ai suoi, ritrovandosi già ieri al centro sportivo “Fulvio Bernardini” per una seduta di scarico. I titolari hanno svolto un lavoro apposito dopo la trasferta al Franchi, mentre chi è rimasto in panchina o coloro che hanno disputato qualche minuto si sono esercitati sul campo.

Sospiro di sollievo per Paulo Dybala: come già anticipato dal tecnico giallorosso l’argentino aveva accusato un affaticamento che non ha comunque impensierito lo staff medico, con il campione del mondo che sarà quindi a disposizione per la partita di giovedì. Ancora assenti invece Chris Smalling, Renato Sanches e Rasmus Kristensen, con quest’ultimo comunque non convocabile a causa delle restrizioni della lista Uefa. L’inglese si sta ancora riprendendo da un trauma alla caviglia destra subito la scorsa settimana, mentre l’ex PSG è ancora alle prese con un problema muscolare. Questa mattina la squadra tornerà ad allenarsi in quella che sarà la prima e unica vera esercitazione, domani è invece prevista la rifinitura e la partenza verso l’Inghilterra.