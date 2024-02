Il Messaggero (G. Lengua) – Ieri Cristante era Trigoria nonostante il giorno libero. Si è sottoposto a terapie alla schiena, vuole esserci giovedì in Olanda dove la squadra di De Rossi affronterà il Feyenoord per la gara d’andata dei play-off di Europa League. Il centrocampista azzurro è a rischio, contro l’Inter ha chiesto il cambio perché il dolore era troppo forte e rischia di dover restare a riposo in Coppa. Stessa sorte potrebbe capitare a Smalling che domenica ha interrotto l’allenamento per precauzione dopo aver sentito un dolore.

A Trigoria sostengono che non sia nulla di preoccupante, ma oggi alla ripresa sosterrà un test propedeutico alla convocazione. A Rotterdam Llorente affiancherà Mancini. A centrocampo confermati Paredes e Pellegrini, mentre Bove è il prescelto per sostituire Cristante.