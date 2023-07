Il Tempo (M. Cirulli) – La prima in giallorosso per N’Dicka e Kristensen. Questa mattina a Trigoria andrà in scena il secondo test della Roma e i due nuovi acquisti si potranno mettere in mostra insieme ai compagni di nazionale che hanno saltato la prima gara con la Boreale in quanto ancora in vacanza.

Al Fulvio Bernardini la squadra di Mourinho affronterà il Latina, squadra di Serie C, alzando così il livello di sfida dopo il 4-0 rifilato alla Boreale, club che milita in Eccellenza. Quella di oggi sarà l’ultima amichevole per la Roma a Trigoria, che già domani si metterà in viaggio per il Portogallo, dove svolgerà la seconda parte di preparazione in vista dell’inizio del campionato il 20 agosto.