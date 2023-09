Il Tempo (M. Cirulli) – Di nuovo in campo per preparare la prima trasferta europea. Dopo il giorno di riposo concesso da Mourinho la Roma tornerà questa mattina al centro sportivo Fulvio Bernardini per il primo allenamento in vista dell’esordio in Europa League contro lo Sheriff Tiraspol. Oltre alla ripresa a Trigoria verranno valutate le condizioni dei tre calciatori che non hanno partecipato alla sfida contro i toscani, ovvero Smalling, Pellegrini e Aouar. Il difensore centrale, come svelato da Mourinho nella conferenza stampa di sabato, ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un problema fisico. I giallorossi allo Sheriff Sports Complex non potranno contare su Mourinho, che non potrà sedersi in panchina a causa della prima di quattro gare di squalifica seguenti agli avvenimenti della finale di Europa League, così come i tifosi, che non potranno esserci a causa del divieto di trasferta.