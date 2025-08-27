La Gazzetta dello Sport (F. Balzani) – Il futuro sarà altrove, ma oggi Lorenzo Pellegrini rivede il campo. Stamattina il centrocampista tornerà ad allenarsi in gruppo, 110 giorni dopo l’infortunio al retto femorale destro. I test medici di ieri hanno dato il via libera, certificando il recupero dell’ex capitano, che ha saltato tutta la preparazione con Gasperini e sa già che la Roma non rinnoverà il suo contratto.

Sul giocatore si muove il West Ham, mentre in Italia resta viva l’ipotesi Fiorentina, ma solo a fronte di una riduzione dell’ingaggio. Intanto Bailey ha iniziato le terapie e punta al rientro a fine settembre. Sul mercato si lavora per Tsimikas del Liverpool.