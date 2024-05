Il Tempo (M. Cirulli) – Messa alle spalle l’ultima giornata di Serie A, la Roma prima di concludere definitivamente la stagione volerà a Perth, dove affronterà il Milan in un’amichevole che si disputerà venerdì alle 19 (ora locale, 13 in Italia) all’ Optus Stadium, in una gara che richiama il doppio confronto di Europa League.

Dopo il giorno di riposo concesso da De Rossi la squadra si ritroverà a Trigoria per poi partire alla volta di Fiumicino verso l’ora di pranzo, in modo da sbarcare in Australia mercoledì e smaltire il jet-lag. I presenti potranno inoltre assistere a un allenamento aperto alla vigila del match (il 30 maggio alle ore 18.30 locali all’HBF Park). Sarà un’ulteriore occasione per Il tecnico per valutare i giocatori prima del rompete le righe, così da preparare al meglio la prossima stagione.