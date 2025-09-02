Il Tempo – Chiusa la finestra estiva di calciomercato, la Roma può compilare le liste per la Serie A – venticinque giocatori tesserati di cui otto cresciuti in Italia e quattro nel settore giovanile del club – e per l’Europa – sempre venticinque giocatori ma otto formati localmente, di cui massimo quattro formati nella federazione.

E poi, la lista B, nella quale rientra qualsiasi calciatore “nato dal 1° gennaio 2004 in poi e idoneo a giocare con il club interessato per un periodo ininterrotto di due anni dal suo 15° compleanno al momento della sua registrazione UEFA o per un totale di tre anni consecutivi con un prestito massimo a un club della stessa federazione per un periodo non superiore a un anno”. Gasperini potrebbe lasciare fuori uno tra Baldanzi e Ziolkowski.