Oggi la ripresa: Mancini sotto osservazione

Corriere dello Sport (G. Marota) – Comincia oggi, con l’allenamento fissato alle ore 16, la tappa di avvicinamento della Roma alla terza giornata di campionato contro il Sassuolo, in programma domenica sera all’Olimpico.

Dei 15 calciatori convocati dalle Nazionali, José Mourinho ritroverà solamente Gianluca Mancini che sabato ha lasciato il ritiro dell’Italia a scopo precauzionale per un’infiammazione al piede. Le sue condizioni sono da valutare, ma da Trigoria filtra ottimismo.

Tutti gli altri – Vina, Diawara, Cristante, Pellegrini, Zaniolo, Mkhitaryan, Kumbulla, Zalewski, Veretout, Calafiori, Rui Patricio, Shomurodov, Calafiori e Bove con l’Under 21 e l’Under 20 – rientreranno alla spicciolata nei prossimi giorni.

Lo Special One aveva concesso agli atleti rimasti nella Capitale tre giorni di riposo, un “rompete le righe” che ha permesso a tanti ragazzi di tornare a casa (come Perez e Villar) o di organizzare brevi vacanze, come Mayoral che si è recato a Mykonos con la fidanzata Flavia.