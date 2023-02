Oggi la ripresa: Abraham resta da valutare

Il Tempo (M. Cirulli) – Oggi pomeriggio la Roma torna ad allenarsi a Trigoria. Dopo il giorno di riposo concesso da Mourinho ai suoi calciatori in seguito alla qualificazione agli ottavi di Europa League, al Fulvio Bernardini inizia la preparazione in vista della ventiquattresima giornata di Serie A.

Abraham rimane in dubbio per la gara di martedì a Cremona: l’attaccante inglese – come sottolineato da Mourinho nel postpartita di giovedì – dopo l’intervento alla palpebra inferiore fatica ancora a trovare confidenza con la mascherina protettiva, che va a limitare la sua coordinazione. L’attaccante avrà comunque a disposizione tre giorni per provare a guadagnarsi una maglia da titolare: al suo posto è pronto Belotti.