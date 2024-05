La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Ieri giornata libera per la Roma, che questa mattina partirà alla volta di Perth, in Australia, dove il 31 – all’Optus Stadium, ore 12 italiane -giocherà l’amichevole di lusso contro il Milan. Sarà l’ultima fatica giallorossa, prima del rompete le righe ufficiale.

In Australia andrà tutta la squadra, tranne i nazionali. Non ci saranno quindi i 4 azzurri (Pellegrini, Cristante, Mancini ed El Shaarawy), Lukaku (Belgio), Celik (Turchia) e Paredes (Argentina), Zalewski (Polonia) e Rui Patricio (Portogallo).

Il programma prevede la conferenza di Daniele De Rossi e di un calciatore nella mattinata di mercoledì, un allenamento aperto ai media giovedì e la partita venerdì. Quindi il rientro a Roma, con la squadra che poi si ritrovera intorno al 10 luglio. Si inizierà a Trigoria, poi ritiro in un montagna (Predazzo, Bormio e Bad Waltersdorf le possibili sedi).

Intanto questa sera (ore 20.30, si gioca al Viola Park di Bagno a Ripoli) c’è anche attesa per la semifinale scudetto della Primavera, che affronterà la Lazio in un derby sentitissimo. Quest’anno la Lazio ha vinto l’andata per 1-0, al ritorno pareggio (0-0). Adesso per la Roma è arrivato il momento di vincere.