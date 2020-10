La Repubblica (F.Ferrazza) – Per Fonseca l’Europa League è importante al netto dei tanti cambi in formazione che ci saranno. E’ importante anche fotografare il momento suo e della Roma: “La squadra sta bene, ha carattere ed è in fiducia“, ma rivolto a se stesso dice anche che “penso solo al lavoro“. Ci sarà fiducia per Mayoral: “Borja è giovane, mi fido, ma ha bisogno di tempo per adattarsi“.