Oggi Gotti ritrova De Paul, “Dzeko out? Mi fa piacere”

Il Corriere Dello Sport (G.Gomirato) – L’Udinese ci crede. Gotti l’ha plasmata in una squadra vera, un complesso che concede poco. Si è “svegliato” Deulofeu e la presenza di un elemento esperto come Llorente fa il resto. I due consecutivi successi dopo lo stop imposto ad Atalanta e Inter non sono casuali e certificano il cambio di marcia dell’Udinese che oggi ritrova il suo uomo migliore, De Paul, al posto dell’argentino Pereyra.

Leggi anche: Roma-Udinese, le probabili formazioni dei quotidiani: Cristante al centro della difesa, Mayoral al posto di Dzeko

La vera forza dell’Udinese è comunque la difesa, che trae non poco profitto dalla presenza di Nuytinck, uno dei leader della squadra. Gotti ha fiducia perché l’anno scorso ha già battuto Fonseca all’Olimpico e in questo caso spera nell’effetto Dzeko: “Sarei uno stupido a commentare una vicenda che non conosco, ma sarei contento se la Roma non si avvalesse della sua presenza anche stavolta, perché lo considero uno dei migliori giocatori in campionato”.