Il Messaggero (G. Lengua) – Paulo Dybala sorride: oggi tornerà ad allenarsi in gruppo. La sua presenza contro l’Empoli è praticamente certa Ha sfruttato infatti le due settimane di sosta per smaltire il problema muscolare agli adduttori e farsi trovare in forma all’appuntamento con il campionato. Aveva chiesto il cambio durante il match con il Verona (26 agosto), da quel giorno non si è più rivisto sia in allenamento sia contro il Milan.

Tutto è finalmente alle spalle, un selfie pubblicato da Solbes, attaccante classe 2006 arrivato a Trigoria in estate, in cui la Joya è sorridente. Insomma, Paulo è pronto ad affiancare Lukaku in attacco, una coppia inedita che può risollevare le sorti della Roma: “Questa stagione sarà lunga, con tante partite. Il nostro obiettivo è competere su più fronti, abbiamo una squadra forte e giocatori importanti, Non abbiamo cominciato bene ma ho vissuto situazioni peggiori e le cose poi sono andate bene. Spero possa succedere anche stavolta”, ha detto ieri ad un evento business del club all’Eur.