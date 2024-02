Corriere dello Sport (L. Scalia) – L’ultimo saluto ad Alberto Mandolesi, il giornalista radiofonico e televisivo del mondo giallorosso venuto a mancare mercoledì scorso, è fissato in giornata: i funerali si svolgeranno alle ore 10 presso la Basilica del Sacro Cuore Immacolato di Maria in Piazza Euclide, al Parioli. Mandolesi aveva 76 anni, è stato un pioniere delle radio romane con le sue telecronache vissute da tifoso, senza però mai scadere nella volgarità o in forme dialettali. Era il futuro nel passato.

Del resto, era apprezzato dagli sportivi e anche da chi non seguiva il calcio. Un male Incurabile, scoperto poco prima di natale, gli ha lasciato poche settimane di vita. Il richiamo dell’Olimpico però è stato fortissimo fino alla fine: finchè ha potuto non si è perso una partita della sua Roma dal vivo. Sabato scorso, in Tribuna Tevere, era comparso uno striscione speciale, ideato per salutarlo e caricarlo in un momento non semplice: “Forza Alberto raccontaci un altro gol”. Lo farà da lassù.