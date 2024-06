Offerto Phillips, ma costa troppo. Piace il baby Alex Perez

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Almeno 7-8 giocatori, è la lista delle necessità per la Roma che verrà, scrive Andrea Pugliese su. Insomma, il lavoro di Florent Ghisolfi, il nuovo responsabile dell’area tecnica giallorossa. non è per niente facile, perché oltre a dover andare a caccia delle pedine giuste per rinforzare la squadra dovrà anche essere bravo a piazzare quei giocatori che non rientrano più nei piani. O di cui la Roma farebbe volentieri a meno, in caso arrivasse un’offerta.

La Roma ha infatti bisogno di piazzare alcuni giocatori che poco c’entrano con il nuovo progetto di De Rossi. Tra questi ci sono Karsdorp (per motivi tecnici e ambientali), Smalling (per questioni fisiche), Aouar (per lo scarso adattamente al calcio italiano) e Abraham (perché costa tanto e non rende a sufficienza). Tra le possibili cessioni (Abraham 20- 25, Karsdorp 2-3, Aouar 5, Smalling eventuale risoluzione) risparmio sugli ingaggi (Abraham 6, Smalling 3,8, Aouar 3, Karsdorp 2,4, che al lordo fa un totale di circa 25 milioni, considerando il Decreto crescita del centravanti inglese) la cifra che può impattare sul prossimo bilancio della Roma dalla cessione di questi 4 giocatori è di oltre 50 milioni.