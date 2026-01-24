Offerte da parte di 8 squadre italiane e estere per Pisilli, la risposta della Roma: “Non si muove da qui”

La Roma e Gian Piero Gasperini si godono il talentino giallorosso Niccolò Pisilli.

Sembrerebbe da quanto riportato dal CorriereDelloSport che nelle ultime settimane la società di Trigoria abbia rifiutato tutte le proposte arrivate da Cagliari, Sassuolo, Genoa, Torino, Verona per Pisilli. Anche dall’estero, dove Niccolò è sempre stato stimato, sono arrivate nuove richieste di informazioni. La risposta del club giallorosso, però, è sempre stata: Pisilli non si muove. In una fase iniziale del calciomercato il classe 2004 aveva valutato la possibilità di giocare altrove, per avere maggiore spazio. Ma con il tempo la fiducia di Gasperini è aumentata tanto.